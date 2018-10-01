З 1 жовтня в Україні підвищуються ціни на залізничні квитки. Це другий етап подорожчання, анонсованого ще навесні.

Цього разу тариф на пасажирські перевезення виріс на 12%. Сумарне зростання за рік склав близько 25%, адже перший етап підвищення – теж на 12% – відбувся 30 травня.

Зростання цін на квитки не поширюється на 1-й клас поїздів Інтерсіті+, а також міжнародні рейси.

При цьому з 1 вересня ціни на пасажирські залізничні перевезення були знижені. Це сталося в рамках початку дії коефіцієнта 1,02 індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні за календарними періодами. З 1 жовтня коефіцієнт знову знизився – до 0,93.

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