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Боевики атаковали лазерным оружием – потерял зрение пограничник

Украинский пограничник в районе ООС получил травму сетчатки глаз от неизвестной вспышки с неподконтрольной территории.

Украинский пограничник в районе Марьинки получил лазерный ожог сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения на временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

– Вчера около 17 часов пограничник Краматорского отряда, выполнявшего задачи в составе ООС, во время наблюдения в оптический прибор в районе Марьинки получил травму сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения. Источник вспышки располагался на территории, временно оккупированной российско-террористическими войсками, – написал Слободян на своей странице в соцсети Facebook во вторник утром.

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По его словам, военнослужащий госпитализирован с предварительным диагнозом “лазерный ожог сетчатки глаза”.

– Потеря зрения по оценкам врачей составляет 80%, – указал Слободян.

Напомним, 30 сентября в результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранение.

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