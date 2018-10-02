За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

– За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями оружия, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

За прошедшие сутки боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Зайцево, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки 4 боевика уничтожены и 6 получили ранения.

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– Также вчера вечером российские оккупанты цинично, нарушая любые правила ведения войны и нормы общечеловеческой морали, совершили огневой налет на населенный пункт Водяное. Враг обстреливал жилой сектор этого села на Приазовье из артиллерии калибра 122-мм, а также минометов 82-го и 120-го калибра, потратив всего 31 артиллерийский снаряд и 16 мин. Обстрел велся не по позициям ВСУ, а по жилому сектору населенного пункта. Последствия преступления российско-оккупационных войск пока уточняются представителями украинской стороны СЦКК совместно с СММ ОБСЕ, – подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, 30 сентября в результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранение.