PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ООС: враг совершил огневой налет на Водяное, без потерь/

ООС: враг совершил огневой налет на Водяное, без потерь

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

– За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями оружия, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

За прошедшие сутки боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Зайцево, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки 4 боевика уничтожены и 6 получили ранения.

Читайте: Миротворцы на Донбассе. Британия присоединится к резолюции ООН

– Также вчера вечером российские оккупанты цинично, нарушая любые правила ведения войны и нормы общечеловеческой морали, совершили огневой налет на населенный пункт Водяное. Враг обстреливал жилой сектор этого села на Приазовье из артиллерии калибра 122-мм, а также минометов 82-го и 120-го калибра, потратив всего 31 артиллерийский снаряд и 16 мин. Обстрел велся не по позициям ВСУ, а по жилому сектору населенного пункта. Последствия преступления российско-оккупационных войск пока уточняются представителями украинской стороны СЦКК совместно с СММ ОБСЕ, – подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, 30 сентября в результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранение.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Франсуа Олланд
Олланд поддержал введение миротворцев на границе Украины с РФ
Расчехлили минометы и противотанковые гранатометы – обострение на Светлодарской дуге
Миротворці ООН
Миротворцы на Донбассе. Британия присоединится к резолюции ООН
ООС: враг ударил из запрещенного оружия, один боец ранен
Сутки на Донбассе: враг использовал минометы 120-го калибра
ВСУ высадили в тыл врага десант и технику: обучение на Днепропетровщине
Боевики ведут обстрел из запрещенного оружия: четверо военных ранены
Россия перебросила в Луганск большую партию оружия – разведка
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка