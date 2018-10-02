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Бойовики атакували лазерною зброєю – втратив зір прикордонник

Український прикордонник у районі ООС отримав травму сітківки очей від невідомого спалаху з непідконтрольної території.

Український прикордонник у районі Мар’їнки отримав лазерний опік сітківки ока в результаті спалаху невідомого походження на тимчасово непідконтрольній Києву території Донбасу, повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

– Вчора близько 17-ї години прикордонник Краматорського загону, який виконував завдання у складі ООС, під час спостереження в оптичний прилад в районі Мар’їнки отримав травму сітківки ока в результаті спалаху невідомого походження. Джерело спалаху розташовувалося на території, тимчасово окупованій російсько-терористичними військами, – написав Слободян на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок вранці.

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За його словами, військовослужбовця госпіталізовано з попереднім діагнозом “лазерний опік сітківки ока”.

– Втрата зору за оцінками лікарів становить 80%, – вказав Слободян.

Нагадаємо, 30 вересня в результаті ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

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