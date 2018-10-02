Долги по оплате жилищно-коммунальных услуг среди украинцев в августе составили 38,4 млрд грн. Это на 0,8% меньше по сравнению с показателем июля.

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе снизилась до 38,4 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По состоянию на конец августа долги за природный газ составляли 16,7 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 10,4 млрд грн.

За содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 2,9 млрд грн.

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В то же время за вывоз твердых бытовых отходов украинцы задолжали 0,5 млрд грн, а за поставки электроэнергии – 3,9 млрд грн.

По данным Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) на одного владельца лицевого счета в августе составили 588,6 грн.

К слову, с 1 января 2019 в Украине стартует монетизация субсидий. Таким образом, украинцы будут получать деньги для оплаты коммунальных услуг.

Фото: Pattanaphong Khuankaew/Dreamstime