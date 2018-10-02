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Борги за комуналку в Україні перевищили 38 млрд грн

Борги з оплати житлово-комунальних послуг серед українців у серпні склали 38,4 млрд грн. Це на 0,8% менше, порівняно з показником липня.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у серпні знизилася до 38,4 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Станом на кінець серпня борги за природний газ становили 16,7 млрд грн, за централізоване опалення та гарячу воду – 10,4 млрд грн.

За утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 4 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 2,9 млрд грн.
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Водночас за вивезення твердих побутових відходів українці заборгували 0,5 млрд грн, а за постачання електроенергії – 3,9 млрд грн.

За даними Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) на одного власника особового рахунку в серпні становили 588,6 грн.

До слова, з 1 січня 2019 року в Україні стартує монетизація субсидій. Відтак українці будуть отримувати гроші для оплати комунальних послуг.

Фото: Pattanaphong Khuankaew/Dreamstime

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