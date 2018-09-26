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Монетизация субсидий с 2019 года утверждена: даты

С 1 января 2019 года начнется монетизация субсидий – в три этапа.

Кабмин сегодня утвердил поэтапное проведение монетизации субсидий, начиная с 1 января 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

Это значит, что украинцы будут получать деньги для оплаты коммунальных услуг.

На первом этапе – с 1 января – монетизация коснется 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов.

На втором – с 1 мая – коснется домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019 года.

Третий этап планируется начать в октябре, когда состоится полный переход на монетизацию.

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Создана также межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий, которую возглавил вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Ранее сообщалось, что первый этап монетизации субсидий начнется с 1 января, второй – с 1 мая, а заключительный третий – с 1 октября 2019 года.

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