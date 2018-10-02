У Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, диагностировали сердечную недостаточность.

Об этом в комментарии Настоящему времени рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

– У него обострение, соответственно, проблема с сердцем – сердечная недостаточность. Ревматизм нижней конечности, плюс проблемы появились с печенью и почками, – сказал он.

Также, по его словам, у Сенцова на фоне голодовки изменилось состояние крови, поэтому “ему назначили определенные лекарства, глюкозу прокапать, питательные смеси”.

Читайте: РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова – Денисова

2 октября – 142-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ. Всё, что нужно знать о “деле Сенцова” – в материале Фактов ICTV.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook