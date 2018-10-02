PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Состояние Сенцова: адвокат рассказал о новом диагнозе/

Состояние Сенцова: адвокат рассказал о новом диагнозе

У Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, диагностировали сердечную недостаточность.

Олег Сенцов

Об этом в комментарии Настоящему времени рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

– У него обострение, соответственно, проблема с сердцем – сердечная недостаточность. Ревматизм нижней конечности, плюс проблемы появились с печенью и почками, – сказал он.

Также, по его словам, у Сенцова на фоне голодовки изменилось состояние крови, поэтому “ему назначили определенные лекарства, глюкозу прокапать, питательные смеси”.

Читайте: РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова – Денисова

2 октября – 142-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ. Всё, что нужно знать о “деле Сенцова” – в материале Фактов ICTV.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Олег Сенцов
Сенцова не обменяют на заключенных в США россиян. В Госдепе объяснили почему
Известная актриса присоединилась к акции в поддержку Сенцова
сенцов
РФ вернет Сенцова в Украину, если США выдадут Москве 3 россиян – СМИ
Украина требует допустить своих врачей к Сенцову
В России показали фото Сенцова во время медосмотра
Олег Сенцов
Сенцов доставлен в больницу – ФСИН
Олег Сенцов
Клых попросил Сенцова прекратить голодовку
Олег Сенцов
РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова – Денисова
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка