У Олега Сенцова, який голодує в російській колонії, діагностували серцеву недостатність.

Про це у коментарі Настоящему времени розповів адвокат Дмитро Дінзе.

– У нього загострення, відповідно, проблема з серцем – серцева недостатність. Ревматизм нижньої кінцівки, плюс проблеми з’явилися з печінкою і нирками, – сказав він.

Також, за його словами, у Сенцова на тлі голодування змінився стан крові, тому “йому призначили певні ліки, глюкозу прокапали, поживні суміші”.

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2 жовтня – 142-й день голодування українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно заарештували у Криму навесні 2014-го і засудили до 20 років в’язниці в РФ. Все, що потрібно знати про “справу Сенцова” – у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook