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Венгрия обещает мгновенный ответ на высылку консула из Украины

Если Украина выдворит консула из Закарпатья, Венгрия поступит аналогично с украинским консулом.

Угорщина

При этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто на пресс-конференции после преговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает Интерфакс-Украина.

– Консул Венгрии в Берегово (Закарпатская область) ничего плохого не сделал. Это не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного законодательства, – сказал дипломат.

По его словам, консул ничего не нарушил.

– У меня нет причины отзыват консула из Берегово. Если кто-то в Киеве примет решение о том, что нашего консула надо выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии и консула Украины. Сразу, – отметил Сиярто.

Читайте: Паспорта и двойное гражданство. Для чего Венгрии Закарпатья

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 1 октября заявил, что высылает венгерского консула из страны, если Венгрия не отзовет его самостоятельно до конца недели.

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