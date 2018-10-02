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Высылка консула Венгрии: Киев озвучил Будапешту дедлайн

Венгрия должна отозвать своего консула в Берегово до конца этой недели, в противном случае Украина вышлет его сама.

Об этом сообщает со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин в видеообращении на Facebook.

– Я изложил министру иностранных дел Венгрии нашу аргументацию. Они нарушили Венскую конвенцию о консульских сношениях, это сто процентов. <…> Я предложил венгерскому министру отозвать этого консула. Если это не будет сделано на этой неделе, мы вышлем ноту венгерской стороне о его высылке. Именно на этой неделе, – подчеркнул он.

Министр иностранных дел Украины также заявил, что дипломатический скандал между Украиной и Венгрией из-за массовой выдачи венгерских паспортов украинским гражданам выгоден третьей стороне, поскольку возможностью дестабилизировать ситуацию на Закарпатье может воспользоваться РФ.

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– Действия России не в интересах венгров Закарпатья, они, конечно, не в интересах Венгрии. Это в первую очередь должны учитывать. И я предостерегаю всех от “наездов” – простите за недипломатичний язык – или травли венгров Закарпатья. Наоборот, должны помочь нашей венгерской общине. Есть перехватить инициативу, действовать очень последовательно и инициативно. И вообще будем действовать с Венгрией вежливо, но очень жестко и последовательно, – отметил Климкин.

К слову, ранее Будапешт заявил, что не воспользуется рекомендацией Киева и не отзовет консула из Закарпатья.

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