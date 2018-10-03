PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Угорщина обіцяє миттєву відповідь на висилку консула з України/

Угорщина обіцяє миттєву відповідь на висилку консула з України

Якщо Україна видворить консула із Закарпаття, Угорщина вчинить аналогічно з українським консулом.

Угорщина

При це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на прес-конференції після преговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, передає Інтерфакс-Україна.

– Консул Угорщини у Береговому (Закарпатська область) нічого поганого не зробив. Це не є порушенням ані угорського законодавства, ані українського, ані міжнародного законодавства, – сказав дипломат.

За його словами, консул нічого не порушив.

– У мене немає причини відкликати консула з Берегова. Якщо хтось у Києві прийме рішення про те, що нашого консула треба видворити, тоді я одразу ж невідкладно видворю з Угорщини і консула України. Одразу, – наголосив Сіярто.

Читайте: Паспорти та подвійне громадянство. Для чого Угорщині Закарпаття

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1 жовтня заявив, що висилає угорського консула з країни, якщо Угорщина не відкличе його самостійно до кінця тижня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Паспортний скандал на Закарпатті: чи відкличуть консула та що загрожує порушникам закону
МЗС
Запізніла реакція України на дії Угорщини: нові подробиці конфлікту
паспорт
Чи існує штраф за подвійне громадянство та проплачена агресія Угорщини
Висилка консула Угорщини: Київ озвучив Будапешту дедлайн
Подвійне громадянство: як карається українським законодавством
Моторошне самогубство: на Закарпатті жінка згоріла живцем
Паспортний скандал: Угорщина не відкличе консула з Закарпаття
Ми вимагаємо поваги до суверенітету України! Порошенко про угорські паспорти на Закарпатті
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка