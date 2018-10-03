Якщо Україна видворить консула із Закарпаття, Угорщина вчинить аналогічно з українським консулом.

При це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на прес-конференції після преговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, передає Інтерфакс-Україна.

– Консул Угорщини у Береговому (Закарпатська область) нічого поганого не зробив. Це не є порушенням ані угорського законодавства, ані українського, ані міжнародного законодавства, – сказав дипломат.

За його словами, консул нічого не порушив.

– У мене немає причини відкликати консула з Берегова. Якщо хтось у Києві прийме рішення про те, що нашого консула треба видворити, тоді я одразу ж невідкладно видворю з Угорщини і консула України. Одразу, – наголосив Сіярто.

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1 жовтня заявив, що висилає угорського консула з країни, якщо Угорщина не відкличе його самостійно до кінця тижня.