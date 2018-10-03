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Как в 2014: Россия разворачивает новые подразделения на границе с Украиной

Украина должна быть готова к возможным боевым действиям со стороны РФ.

РФ предпринимает попытки развернуть дополнительные военные силы возле границы с Украиной, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, пишет Интерфакс-Украина.

– Вдоль украинской границы мы можем наблюдать активные попытки развернуть дополнительные военные подразделения, и по количеству они уже сопоставимы с теми, которые были в 2014 году, когда Госдума принимала решение о введении войск…

Новые подразделения, которые они разворачивают на нашей границе, – не только демонстрация силы… Они могут быть использованы для ведения активных боевых действий. Мы должны это понимать, и быть к этому готовы, – сказал Турчинов журналистам в Харькове.

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Напомним, ранее Турчинов заявил, что Украина не допустит, чтобы Россия диктовала ей условия судоходства в Черном и Азовском морях.

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