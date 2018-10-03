Оккупационные войска несут потери во время тренировок ведения наступательных действий.

В районах передовых позиций с отдельными подразделениями 1 и 2 АК оккупантов проводятся тренировки по отработке элементов перехода к наступлению.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, пишет УНИАН.

– Во время тренировки одного из мотострелковых подразделений по выдвижению на передний край, произошел очередной случай открытия т.н. “дружественного огня”, что привело к гибели двух российских военнослужащих.

Кроме того, в ходе тренировок минометного подразделения оккупантов обстрелян собственный передовой опорный пункт, погиб один военнослужащий. Командование российских оккупационных войск традиционно принимает активные меры для сокрытия информации об указанных событиях, – отметил спикер МО.

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Напомним, боевики на Донбассе атаковали лазерным оружием, из-за чего пограничник потерял зрение.