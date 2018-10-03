Україна повинна бути готова до можливих бойових дій з боку РФ.

РФ робить спроби розгорнути додаткові військові сили біля кордону з Україною, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов, пише Інтерфакс-Україна.

– Уздовж українського кордону ми можемо спостерігати активні спроби розгорнути додаткові військові підрозділи, і за кількістю їх вже можна порівняти з тими, які були в 2014 році, коли Держдума приймала рішення про введення військ…

Нові підрозділи, які вони розгортають на нашому кордоні, – не тільки демонстрація сили… Вони можуть бути використані для ведення активних бойових дій. Ми повинні це розуміти, і бути до цього готові, – сказав Турчинов журналістам у Харкові.

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Нагадаємо, раніше Турчинов заявив, що Україна не допустить, щоб Росія диктувала їй умови судноплавства в Чорному та Азовському морях.