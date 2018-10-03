PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Як у 2014: Росія розгортає нові підрозділи на кордоні з Україною/

Як у 2014: Росія розгортає нові підрозділи на кордоні з Україною

Україна повинна бути готова до можливих бойових дій з боку РФ.

РФ робить спроби розгорнути додаткові військові сили біля кордону з Україною, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов, пише Інтерфакс-Україна.

– Уздовж українського кордону ми можемо спостерігати активні спроби розгорнути додаткові військові підрозділи, і за кількістю їх вже можна порівняти з тими, які були в 2014 році, коли Держдума приймала рішення про введення військ…

Нові підрозділи, які вони розгортають на нашому кордоні, – не тільки демонстрація сили… Вони можуть бути використані для ведення активних бойових дій. Ми повинні це розуміти, і бути до цього готові, – сказав Турчинов журналістам у Харкові.

Читайте: Три 200-х: росіяни на Донбасі обстріляли опорний пункт і один одного

Нагадаємо, раніше Турчинов заявив, що Україна не допустить, щоб Росія диктувала їй умови судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Три 200-х: росіяни на Донбасі обстріляли опорний пункт і один одного
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ 34 рази – є загиблий і поранені
Паспорт
Україна спростить надання громадянства іноземцям, що воювали на Донбасі
Бойовики атакували лазерною зброєю – втратив зір прикордонник
Франсуа Олланд
Олланд підтримав введення миротворців на кордоні України з РФ
ООС: ворог здійснив вогневий наліт на Водяне, без втрат
Миротворці ООН
Миротворці на Донбасі. Британія приєднається до резолюції ООН
ООС: ворог ударив із забороненої зброї, одного бійця поранено
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка