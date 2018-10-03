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ВСУ передали более 20 танков и БТРов нового поколения

Предприятия Укроборонпрома передали армии модернизированные танки Т-80 и Т-64, а также БТР-4 нового поколения.

Государственный концерн Укроборонпром передал армии 16 танков Т-80 и Т-64, восстановленных на госпредприятии Харьковский бронетанковый завод, а также пять БТР-4 нового поколения, изготовленных на госпредприятии Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрому.

– Во время передачи техники продемонстрировали БТР-4МВ1, созданный на базе конструкторских решений стран-членов НАТО, танк Оплот, РСЗО Верба, двигатели для бронетехники, экспериментальный корпус БТР-4, другое вооружение и военную технику.

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Кроме того, был представлен оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан, в разработке которого принимали участие предприятия концерна, – говорится в сообщении.

Напомним, США передали Украине два патрульных катера класса Island.

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