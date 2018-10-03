Підприємства Укроборонпрому передали армії модернізовані танки Т-80 і Т-64, а також БТР-4 нового покоління.

Державний концерн Укроборонпром передав армії 16 танків Т-80 і Т-64, відновлених на держпідприємстві Харківський бронетанковий завод, а також п`ять БТР-4 нового покоління, виготовлених на держпідприємстві Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова.

Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

– Під час передачі техніки було продемонстровано БТР-4МВ1, створений на базі конструкторських рішень країн-членів НАТО, танк Оплот, РСЗВ Верба, двигуни для бронетехніки, експериментальний корпус БТР-4, інше озброєння і військову техніку.

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Крім того, було представлено оперативно-тактичний ракетний комплекс Сапсан, у розробці якого брали участь підприємства концерну, – сказано в повідомленні.

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