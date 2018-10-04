Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что украинские военные готовы ответить на любую провокацию России в Азовском море.

Об этом Турчинов сказал на совместной пресс-конференции с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павлом Солохом в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли реагировать Украина на запланированное РФ проведение в ближайшее время военных учений в акватории Азовского моря, пишет УНИАН.

– Украинские военные также планируют проводить серьезные учения в акватории Азовского моря, – заявил Турчинов.

Также он напомнил, что, согласно решению СНБО, в ответ на агрессию России “происходит наращивание военной компоненты” в Азовском море.

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– Мы наращиваем Военно-морские силы, значительно усиливаем передовую оборону и авиационную компоненту. И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации российской стороны, – подчеркнул Турчинов.

Напомним, ранее Турчинов заявил, что Украина не допустит, чтобы Россия диктовала ей условия судоходства в Черном и Азовском морях.