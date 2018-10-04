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Росія отримає відповідь на Азові – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов наголошує, що українські військові готові відповісти на будь-яку провокацію Росії в Азовському морі. 

Про це Турчинов сказав на спільній прес-конференції з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом у Києві, відповідаючи на запитання, чи реагуватиме Україна на заплановане РФ проведення найближчим часом військових навчань в акваторії Азовського моря, пише УНІАН.

– Українські військові також планують проводити серйозні навчання в акваторії Азовського моря, – заявив Турчинов.

Також він нагадав, що, згідно з рішенням РНБО, у відповідь на агресію Росії ”відбувається нарощування військової компоненти” в Азовському морі.

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– Ми нарощуємо Військово-морські сили, значно посилюємо передову оборону і авіаційну компоненту. І, безумовно, ми готові відповідати на будь-які провокації російської сторони, – наголосив Турчинов.

Нагадаємо, раніше Турчинов заявив, що Україна не допустить, щоб Росія диктувала їй умови судноплавства в Чорному та Азовському морях.

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