Европейский суд по правам человека в Страсбурге предоставил срок России до 16 января 2019 года для подачи письменного вывода по делу украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом в комментарии ТАСС сообщила адвокат Сенцова Наташа Добрева.

– Европейский суд по правам человека предоставил срок правительству России до 16 января 2019 года представить свое письменное заключение по делу и ответить на ряд важных вопросов, – сказала она.

Добрева также уточнила, что суд не будет выносить решение по делу Сенцова, пока не будет принято решение по делу “Украина против России” относительно Крыма.

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4 октября – 144-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ. Всё, что нужно знать о “деле Сенцова” – в материале Фактов ICTV.

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