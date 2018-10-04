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Справа Сенцова: ЄСПЛ висунув РФ вимоги і терміни

Європейський суд з прав людини у Стразбурзі надав термін Росії до 16 січня 2019 року для подачі письмового висновку у справі українського політв’язня Олега Сенцова.

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ)

Про це у коментарі ТАСС повідомила адвокат Олега Сенцова Наташа Добрєва.

– Європейський суд з прав людини надав термін уряду Росії до 16 січня 2019 року подати свій письмовий висновок у справі і відповісти на ряд важливих питань, – сказала вона.

Добрєва також уточнила, що суд не буде виносити рішення у справі Сенцова, поки не буде прийнято рішення по справі “Україна проти Росії” щодо Криму.

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4 жовтня – 144-й день голодування українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно заарештували у Криму навесні 2014-го і засудили до 20 років в’язниці в РФ. Все, що потрібно знати про “справу Сенцова” – у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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