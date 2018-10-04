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Запуск Північного потоку-2: Нафтогаз має план Б

У разі запуску газопроводу Північний потік-2, Україна спробує домогтися компенсації у розмірі $12 млрд.

Північний потік 2

Україна спробує домогтися компенсації в розмірі $12 млрд, якщо Північний потік-2 буде запущений, заявив 5 каналу головний комерційний директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

– Ми подали відповідний позов в арбітраж – це $12 млрд. Це якраз та сума, яка відповідає компенсації збитку України, якщо буде побудований Північний потік-2 і потужності української ГТС не будуть застосовуватися, – прокоментував він наявність плану Б у разі запуску газопроводу.

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Вітренко наголосив, що Україна може зараз вимагати перегляду тарифу.

– Ми саме це й робимо, з одного боку. З іншого боку, встановлено європейські правила цього тарифу.

І вони дозволяють відповідно відобразити ефект від незастосування української ГТС після 2019 року, – сказав він.

До слова, від реалізації Північного потоку-2 Україна може втратити до 3% ВВП.

Фото: Nord Stream 2

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