Новая пенсионная реформа в Украине предусматривает две пенсии – социальную и накопленную. Факты ICTV узнали, что предусматривает законопроект и на сколько это надежно, а также разобрались, как рассчитать вторую пенсию.

Законопроект о получении второй пенсии разработала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Это накопительная пенсионная система, по которой украинцы смогут получать надбавки к государственной пенсии.

Эти деньги они смогут получать как прибавку к пенсии, передать члену семьи или забрать всю сумму сразу после выхода на пенсию.

Если в Верховной Раде примут законопроект, в Минсоцполитики обещают запустить реформу уже в начале 2019 года.

Как получить две пенсии

Украинцев обяжут открыть счет в негосударственном пенсионном фонде. В какой именно обращаться – выбирает гражданин.

Чтобы получить вторую пенсию придется заплатить уже сейчас. Так, по зарплате будет высчитываться определенный процент – минимум 2%. Если заработная плата будет расти, процент соответственно тоже. Максимальные отчисления составят 15%.

Человек сможет самостоятельно распоряжаться средствами. Выйдя на пенсию, украинец подает заявление в Пенсионный фонд и получает деньги. Он сам выбирает вариант выплат:

Забирает все средства сразу

Распределяет на определенный срок, но не менее чем на 15 лет

Оформляет пожизненные выплаты

На социальную пенсию эти надбавки не повлияют.

До 35 лет – обязательно выплачиваете процент, выбираете фонд, и этот фонд управляет вашими средствами к моменту вашего выхода на пенсию. Имея стаж, предусмотренный законодательством, вы получаете пенсию солидарной системы. К этой пенсии вы получаете еще и средства с накопительного фонда, которые является вашей прибылью, – заявил глава Минсоцполитики Андрей Рева.

Сколько я получу

Размер пенсий зависит от многих факторов, поэтому сумма – индивидуальная. Факты ICTV попытались предварительно рассчитать сколько украинцы смогут получить.

Если у гражданина минимальная зарплата, минимальный страж работы и низкий процент отчислений – сумма второй пенсии составит около 142 грн в месяц.

Взяв за основу среднюю зарплату украинца, средний процент и максимальный стаж (если гражданин работал с 18 лет) – имеем 2368 грн.

И это не считая повышения заработной платы или наоборот инфляции.

Что можно сделать с деньгами

Свои накопления пенсионер сможет разделить между потомками или оставить в наследство. А потомки смогут внести эту сумму на свой пенсионный счет, или же забрать деньги сразу.

В непредсказуемых обстоятельствах – при тяжелом заболевании или инвалидности – гражданин сможет забрать свои накопления раньше. Если же заболел его родственник – 50% накоплений можно отдать ему.

В законопроекте предусмотрены и условия для получения пенсии в связи с переездом в другую страну. В этом случае можно забрать до 100%.

А гарантии?

Впрочем, в законопроекте не прописаны положения об инвестиционных рисках и о гарантиях получения выплат. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет контролировать выплату средств, однако государство не гарантирует их защиту.

В наших реалиях невозможно спрогнозировать сможет ли человек, когда они этого захочет, фактически воспользоваться своими накоплениями. Если государство гарантирует, то должен быть закон, который четко бы прописал учет инфляции, рисков и опасностей, – комментирует адвокат Иван Либерман.

Более того, проблемы могут возникнуть и с получением накоплений по наследству:

А если человек досрочно умирает и не смог воспользоваться своими накоплениями? Надо очень подробно и тщательно прописать на законодательном уровне, будут ли наследники иметь право претендовать на эти накопления.

Когда заработает

Если законопроект поддержат в Верховной Раде, то запустить его планируют уже с 1 января 2019 года. Также надо понимать, что к рассмотрению в Ради и после, можно внести правки, которые кардинально изменят суть реформы.

Ресурсы в Украине для запуска реформы есть. Сначала запустят переходные положения. Для того, чтобы отчитаться перед международными инвесторами, перед мировой общественностью. Запустят, а как оно будет работать, покажет только время, – подытожил эксперт.

С одной стороны, новая реформа принесет неудобства для украинцев, которые вынуждены будут платить процент от заработной платы. Более того, в экономически нестабильной ситуации в стране нельзя предсказать, обесценятся ли эти деньги через 10-15 лет.

С другой стороны, платя незначительный процент от зарплаты, до пенсии украинец получит большую сумму денег, которую потом сможет выгодно инвестировать. Как вариант – купить недвижимость для себя или потомков.

Фото: dreamstime

Лилия Ященко