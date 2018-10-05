Нова пенсійна реформа в Україні передбачає дві пенсії – соціальну і накопичену. Факти ICTV дізнались, що передбачає законопроект та на скільки це надійно, а також розібрались, як розрахувати другу пенсію.

Законопроект щодо отримання другої пенсії розробила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Це накопичувальна пенсійна система, за якою українці зможуть отримувати надбавки до державної пенсії.

Ці гроші вони зможуть отримувати як надбавку до пенсії, передати члену родини або забрати всю суму відразу після виходу на пенсію.

Якщо у Верховній Раді ухвалять законопроект, в Мінсоцполітики обіцяють запустити реформу вже на початку 2019 року.

Як отримати дві пенсії

Українців зобов’яжуть відкрити рахунок в недержавному пенсійному фонді. В який саме звертатись – обирає громадянин.

Щоб отримати другу пенсію доведеться заплатити вже зараз. Так, із зарплати буде вираховуватись певний відсоток – мінімум 2%. Якщо заробітна плата буде рости, відсоток відповідно теж. Максимальні відрахування становитимуть 15%.

Людина зможе самостійно розпоряджатись коштами. Вийшовши на пенсію, українець подає заяву у Пенсійний фонд та отримує гроші. Він сам обирає варіант виплат:

Забирає всі кошти одразу

Розподіляє на певний строк, але не менше ніж на 15 років

Оформлює пожиттєві виплати

На соціальну пенсію ці надбавки не вплинуть.

До 35 років – обов’язково виплачуєте відсоток, вибираєте фонд, і цей фонд управляє вашими коштами до моменту вашого виходу на пенсію. Маючи стаж, передбачений законодавством, ви маєте пенсію солідарної системи. До цієї пенсії ви отримуєте ще і кошти з накопичувального фонду, які є вашим прибутком, – заявив голова Мінсоцполітики Андрій Рева.

Скільки я отримаю

Розмір пенсій залежить від багатьох факторів, тому сума – індивідуальна. Факти ICTV спробували попередньо розрахувати скільки ж українці зможуть отримати.

Якщо в громадянина мінімальна зарплатня, мінімальний страж роботи та найнижчий відсоток відрахувань – сума другої пенсії складе близько 142 грн на місяць.

Взявши за основу середню зарплатню українця, середній відсоток та максимальний стаж (якщо громадянин працював з 18 років) – маємо 2368 грн.

І це не враховуючи підвищення заробітної плати або навпаки інфляції.

Що можна зробити з грошима

Свої накопичення пенсіонер зможе розділити між нащадками або залишити у спадок. А нащадки зможуть внести цю суму на свій пенсійний рахунок, або ж забрати гроші відразу.

У непередбачуваних обставинах – при тяжкому захворюванні або інвалідності – громадянин зможе забрати свої накопичення раніше. Якщо ж захворів його родич – 50% накопичень можна віддати йому.

У законопроекті передбачені й умови для отримання пенсії у зв’язку з переїздом в іншу країну. У цьому випадку можна забрати до 100%.

А гарантії?

Втім, в законопроекті не прописані положення про інвестиційні ризики та про гарантії отримання виплат. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде контролювати виплату коштів, однак держава не гарантує їх захист.

В наших реаліях неможливо спрогнозувати, чи людина, коли вона цього захоче, зможе фактично скористатись своїми накопиченнями. Якщо держава гарантує, то повинен бути закон, який чітко би прописав врахування інфляції, ризиків і небезпек, – коментує адвокат Іван Ліберман.

Більше того, проблеми можуть виникнути і з отриманням накопичень у спадок:

А якщо людина достроково помирає і не змогла скористатись своїми накопиченнями? Треба дуже детально і ретельно прописати на законодавчому рівні, чи спадкоємці будуть мати право претендувати на ці накопичення.

Коли запрацює

Якщо законопроект підтримають у Верховній Раді, то запустити його планують вже з 1 січня 2019 року. Також треба розуміти, що до розгляду у Раді і після, можна внести правки, які кардинально змінять суть реформи.

Ресурси в Україні для запуску реформи є. Спочатку запустять перехідні положення. Для того, щоб прозвітувати перед міжнародними інвесторами, перед світовою громадськістю. Запустять, а як воно буде працювати, покаже лише час, – підсумував експерт.

З одного боку, нова реформа принесе незручності для українців, які змушені будуть сплачувати відсоток від заробітної плати. Більше того, в економічно нестабільній ситуації країни не можна передбачити, чи не знеціняться ці гроші через 10-15 років.

З іншого боку, сплачуючи незначний відсоток від зарплати, до пенсії українець отримає велику суму грошей, яку потім зможе вигідно інвестувати. Як варіант – купити нерухомість для себе або нащадків.

Фото: dreamstime

Лілія Ященко