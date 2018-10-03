НКЦБФР подготовила законопроект о запуске принудительной накопительной пенсионной системы.

Об этом сообщает UBR.ua.

Если депутаты поддержат инициативы чиновников, украинцы будут получать вторую пенсию. К тому же смогут оформлять ее досрочно, дарить близким и завещать наследникам.

Каждый месяц на начальном этапе украинец должен будет отчислять 2% своих доходов. При этом если за год среднемесячный оклад увеличится на 5% и более, ставка отчисления вырастет на 1%. И так до тех пор, пока не достигнет граничных 15%.

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Напомним, что в Министерстве социальной политики пообещали, что с марта 2019 начнется рост размера пенсий.