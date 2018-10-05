В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию российских СМИ о прекращении голодовки украинским политзаключенным Олегом Сенцовым.

Украинский омбудсмен проверяет информацию о прекращении голодовки Сенцовым.

– Сейчас мы уточняем информацию, распространенную российскими СМИ, о прекращении голодовки Сенцовым, – сказали Укринформу в пресс-службе омбудсмена.

Читайте: РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова – Денисова

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что ожидает информацию от адвоката Сенцова.

– МИД Украины, уполномоченный ВР по правам человека запросили у РФ немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья гражданина Украины Олега Сенцова. Также мы ожидаем информацию от его адвоката, который единственный имеет возможность хоть изредка видеть Олега, и с которым у МИД Украины подписано официальное соглашение о предоставлении правовой помощи политзаключенному Сенцову, – отметила она.

Ранее российские СМИ со ссылкой на заместителя директора ФСИН Валерия Максименко сообщили о том, что Олег Сенцов прекратил голодовку.

Фото: Людмила Денісова