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Олег Сенцов прекратил голодовку – ФСИН  

Украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку.

О том, что Олег Сенцов прекратил голодовку, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, передает Интерфакс.

– Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки, – сказал он.

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При этом Московский комсомолец пишет со ссылкой на Максименко, что Сенцов якобы после 145 дней голодовки съел вареную курицу.

По его словам, за это время украинский режиссер потерял 12 кг.

– Его несколько раз вывозили в гражданскую больницу. Я благодарю медиков, благодарю адвоката Сенцова за то, что помогли ему выбрать жизнь. Голодовка официально прекращена. Олег Сенцов принимает пищу, – отметил он.

В то же время, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в комментарии BBC News Украина не смогли подтвердить информацию о прекращении голодовки.

Недавно пресс-служба ФСИН опубликовала фото Сенцова.

 

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