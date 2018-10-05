Украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку.

О том, что Олег Сенцов прекратил голодовку, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, передает Интерфакс.

– Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки, – сказал он.

Читайте: РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова – Денисова

При этом Московский комсомолец пишет со ссылкой на Максименко, что Сенцов якобы после 145 дней голодовки съел вареную курицу.

По его словам, за это время украинский режиссер потерял 12 кг.

– Его несколько раз вывозили в гражданскую больницу. Я благодарю медиков, благодарю адвоката Сенцова за то, что помогли ему выбрать жизнь. Голодовка официально прекращена. Олег Сенцов принимает пищу, – отметил он.

В то же время, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в комментарии BBC News Украина не смогли подтвердить информацию о прекращении голодовки.

Недавно пресс-служба ФСИН опубликовала фото Сенцова.