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Сенцов припинив голодування: Денісова перевіряє інформацію

В офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової поки не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію російських ЗМІ про припинення голодування українським політв’язнем Олегом Сенцовим.

Людмила Денісова

Український омбудсмен перевіряє інформацію щодо припинення голодування Сенцовим.

– Наразі ми уточнюємо інформацію, поширену російськими ЗМІ, про припинення голодування Сенцовим, – сказали Укрінформу у прес-службі омбудсмена.

Читайте: РФ не надає документи про стан Сенцова – Денісова

Раніше російські ЗМІ з посиланням на заступника директора ФСВП Валерія Максименка повідомили про те, що Олег Сенцов припинив голодування.

Фото: Людмила Денісова

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