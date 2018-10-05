Олегу Сенцову дали время подумать о прекращении голодовки, пригрозив сделать из него овощ.

Олег Сенцов прекратил голодовку на 145-й день.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, “применение принудительного питания” было запланированным.

– Ему (Сенцову. – Ред.) дали время подумать. Если он не выйдет с голодовки с завтрашнего дня, то будет осуществлено принудительное кормление – его вывезут в реанимацию, там прикуют к кровати, вставят трубку и будут принудительно кормить, – объяснил адвокат Медузе.

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По словам Динзе, политзаключенному “сказали, что из него овощ сделают”.

– Овощ – это он будет просто тупо лежать на кровати с трубкой в носу или во рту. Они считают, что он уже неспособен отдавать отчет своим действиям, что голодовка перешла в стадию, когда наступила точка невозврата. То есть неизвестно, как он выйдет из голодовки – 50 на 50, – добавил адвокат.

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о “деле Сенцова” и его голодовке.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook