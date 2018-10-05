Олегу Сенцову дали час подумати про припинення голодування, пригрозивши зробити з нього овоч.

Олег Сенцов припинив голодування на 145-й день.

За словами адвоката Дмитра Дінзе, “застосування примусового харчування” було запланованим.

– Йому (Сенцову. – Ред.) дали час подумати. Якщо він не піде з голодування з завтрашнього дня, то буде здійснено примусове годування – його вивезуть у реанімацію, там прикують до ліжка, вставлять трубку та будуть примусово годувати, – пояснив адвокат Медузі.

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За словами Дінзе, політв’язню “сказали, що з нього овоч зроблять”.

– Овоч – це він буде просто тупо лежати на ліжку з трубкою в носі чи в роті. Вони вважають, що він вже не здатен відповідати за свої дії, що голодування перейшло в стадію, коли настала точка неповернення. Тобто невідомо, як він вийде з голодування – 50 на 50, – додав адвокат.

Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про “справу Сенцова” та його голодування.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook