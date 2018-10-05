Новым председателем ЦИК избрана Татьяна Слипачук. Соответствующее решение принято тайным голосованием новоназначенными членами комиссии.

– В соответствии с законом Украины О Центральной избирательной комиссии председатель комиссии, заместители председателя комиссии и секретарь комиссии избираются Центральной избирательной комиссией на ее заседании тайным голосованием из числа членов комиссии. Поэтому по итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук, – заявили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, передает Интерфакс-Украина.

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По итогам голосования заместителями главы ЦИК были избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем ЦИК избрана Наталья Бернацкая.

Ранее Факты ICTV писали, что новоизбранные члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приняли присягу на пленарном заседании Верховной Рады.

Фото: УНИАН.