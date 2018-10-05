Новим головою ЦВК обрано Тетяну Сліпачук. Відповідне рішення прийнято таємним голосуванням новопризначеними членами комісії.

– Відповідно до закону України Про Центральну виборчу комісію голову комісії, заступників голови комісії та секретаря комісії обирає Центральна виборча комісія на її засіданні таємним голосуванням із числа членів комісії. Тому за підсумками таємного голосування головою Центральної виборчої комісії обрано Тетяну Володимирівну Сліпачук, – заявили в прес-службі Центральної виборчої комісії, передає Інтерфакс-Україна.

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За підсумками голосування заступниками голови ЦВК були обрані Олег Конопольський і Євген Радченко, секретарем ЦВК обрано Наталію Бернацьку.

Нагадаємо, новообрані члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) прийняли присягу на пленарному засіданні Верховної Ради.

Фото: УНІАН.