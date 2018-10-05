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Факты / Украина / Бизнес и финансы / Если построят Северный поток-2, наша труба будет пустая - Кучма/

Если построят Северный поток-2, наша труба будет пустая – Кучма

Леонид Кучма заявил о рисках от проекта Северный поток-2  для Украины и очертил пути выхода из возможных ситуаций.

Второй президент Украины Леонид Кучма в контексте реализации проекта Северный поток-2 считает, что Украине следует развивать сильную экономику, а не надеяться на США или Европу.

Отвечая на вопросы студентов Черниговского национального технологического университета, он отметил, что проблемы Украины меньше беспокоят Евросоюз, в том числе и страны нормандского формата, пишет Интерфакс-Украина.

– Видите, как они, та же Германия – она же хорошо понимает: если будет построен Северный поток-2, то нет нашей трубы, она пустая будет (газотранспортная система Украины. – Ред.). Потому что в 2019 году вводят еще турецкое направление. (…) Около 2 млрд сегодня получаем прибыли от этого, а дальше будет ноль, – прогнозирует Кучма.

– Поэтому надо надеяться на наши силы. Надо перестать думать, что за нас решат Соединенные Штаты Америки или Европа. Надо, чтобы мы стали развитой страной, с сильной экономикой. Когда нас будут уважать в мире, тогда отношения будут совсем другие. В том числе и от Российской Федерации, – уверен он.

Читайте: Запуск Северного потока-2: у Нафтогаза есть план Б

Кучма подчеркивает, что Украине нужно больше внимания уделять развитию высокотехнологичных отраслей, в том числе для вооружения армии.

К слову, Факты ICTV писали, чем для украинской экономики угрожает запуск Северного потока-2.

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