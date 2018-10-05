Леонід Кучма заявив про ризики від проекту Північний потік-2 для України і окреслив шляхи виходу з можливих ситуацій.

Другий президент України Леонід Кучма в контексті реалізації проекту Північний потік-2 вважає, що Україні слід розвивати сильну економіку, а не сподіватися на США або Європу.

Відповідаючи на запитання студентів Чернігівського національного технологічного університету, він зазначив, що проблеми України менше турбують Євросоюз, в тому числі і країни нормандського формату, пише Інтерфакс-Україна.

– Бачите, як вони, та ж Німеччина – вона ж добре розуміє: якщо буде побудований Північний потік-2, то немає нашої труби, вона порожня буде (газотранспортна система України. – Ред.). Тому що в 2019 році вводять ще турецький напрямок. (…) Близько 2 млрд сьогодні отримуємо прибутку від цього, а далі буде нуль, – прогнозує Кучма.

– Тому треба сподіватися на наші сили. Треба перестати думати, що за нас вирішать Сполучені Штати Америки або Європа. Треба, щоб ми стали розвиненою країною, з сильною економікою. Коли нас поважатимуть у світі, тоді ставлення будуть зовсім інші. У тому числі і від Російської Федерації, – упевнений він.

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Кучма підкреслює, що Україні потрібно більше уваги приділяти розвитку високотехнологічних галузей, в тому числі для озброєння армії.

До слова, Факти ICTV писали, чим для української економіки загрожує запуск Північного потоку-2.