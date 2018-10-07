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Украина примет участие в учениях НАТО в Норвегии

Вооруженные Силы Украины будут участвовать в учениях НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Активная фаза Trident Juncture 2018 с участием 45-тысячного межвидового контингента войск состоится на севере Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября 2018 года.

Кроме 29 стран Альянса, в учении примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.

Командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах Альянса от итальянской провинции Кампания до норвежских фюльке Тромсе и Финмарк.

По сценарию учений многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия.

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Агрессором выступает выдуманная страна Муринус, по очертаниям которой легко угадывается наш северный сосед.

С сентября этого года 5 украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции.

Они успешно прошли этапы теоретической подготовки и оперативного слаживания и вскоре отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере.

Напомним, НАТО помогает Украине создавать центр киберзащиты.

Фото: Минобороны

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