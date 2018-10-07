Збройні Сили України братимуть участь у навчаннях НАТО Trident Juncture 2018 у Норвегії.

Про це повідомляє Міноборони України.

Активна фаза Trident Juncture 2018 за участю 45-тисячного міжвидового контингенту військ відбудеться на півночі Норвегії в період з 25 жовтня по 7 листопада 2018 року.

Окрім 29 країн Альянсу, в навчанні братимуть участь військові підрозділи зі Швеції та Фінляндії.

Командно-штабна фаза навчання триватиме до третьої декади листопада в органах управління та навчальних центрах Альянсу від італійської провінції Кампанія до норвезьких фюльке Тромсе та Фінмарк.

За сценарієм навчань багатонаціональна коаліція НАТО проводить масштабну військову операцію зі звільнення незаконно окупованої північної частини Королівства Норвегія.

Агресором виступає видумана країна “Мурінус”, за обрисами якої легко вгадується наш північний сусід.

З вересня цього року 5 українських офіцерів залучено до роботи в секціях штабу багатонаціональної коаліції.

Вони успішно пройшли етапи теоретичної підготовки та оперативного злагодження і незабаром вирушать виконувати завдання за своїми напрямками в Неаполі, Рамштайні та Ставангері.

Нагадаємо, НАТО допомагає Україні створювати центр кіберзахисту.

Фото: Міноборони