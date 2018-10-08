Выборы президента Украины состоятся уже 31 марта 2019 года. Факты ICTV отобрали потенциальных кандидатов, которые примут участие в президентской гонке. А за кого вы отдадите свой голос?

Вскоре начнутся предвыборные кампании и каждый кандидат начнет агитировать голосовать за него.

Окончательный список кандидатов украинцы увидят не позднее 8 февраля. Ведь ЦИК завершает регистрацию кандидатов за 55 дней до выборов.

Выборы – это шанс отдать свой голос за того, кого украинцы захотят видеть у власти следующие 4 года. Воздержаться от голосования – признать, что на будущее страны безразлично.

Однако, Факты ICTV выбрали кандидатов, которые либо уже заявили о своем участии в выборах, либо скорее всего сделают это в ближайшее время. Мы расскажем о каждом из них и поставим перед читателями вопрос – кого из кандидатов готовы поддержать Вы?

За кого вы будете голосовать на выборах 2019? Петр Порошенко 27%, 3 голоса 3 голоса 27% 27%

Не определился 27%, 3 голоса 3 голоса 27% 27%

Против всех 18%, 2 голоса 2 голоса 18% 18%

Андрей Садовый 9%, 1 голос 1 голос 9% 9%

Владимир Зеленский 9%, 1 голос 1 голос 9% 9%

Другой вариант 9%, 1 голос 1 голос 9% 9%

Олег Ляшко 0%, 0 голосов 0 голосов 0%

Святослав Вакарчук 0%, 0 голосов 0 голосов 0%

Юрий Бойко 0%, 0 голосов 0 голосов 0%

Анатолий Гриценко 0%, 0 голосов 0 голосов 0%

Арсений Яценюк 0%, 0 голосов 0 голосов 0%

Вадим Рабинович 0%, 0 голосов 0 голосов 0%

Сергей Тарута 0%, 0 голосов 0 голосов 0%

Юлия Тимошенко 0%, 0 голосов 0 голосов 0% Всего голосов: 11 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Петр Порошенко

Действующий президент Украины пока официально не заявлял о намерениях баллотироваться на выборах 2019. Свое решение он обещал озвучить после начала избирательной кампании – она ​​стартует в начале января 2019 года.

На выборах 2014 Порошенко победил с результатом 54,7%, став самым молодым президентом Украины. С тех пор его рейтинг снизился. Многие избиратели жалуются на то, что слоган Жить по-новому не оправдал надежд. Кроме того, он обещал завершить войну на Востоке.

Однако, среди побед президента можно однозначно назвать безвизовый режим с ЕС и усиление мощности украинской армии.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко уже давно начала свою предвыборную агитацию. Улицы городов и интернет-площадки пестрят призывами Новый курс.

В политике Тимошенко с 1997 года. За это время она успела стать первой женщиной-премьером независимой Украины, войти в тройку самых влиятельных женщин Forbes и отсидеть срок в тюрьме.

В президентской гонке Тимошенко участвовала дважды. В 2010 году она уступила Виктору Януковичу во втором туре лишь на 3%, а в 2014 – Порошенко.

Во времена президентства Януковича сидела в тюрьме за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов. Ее обвинили в предоставлении убытков государству на 200 млн долларов. В 2015 Верховный суд отменил приговор и признал ее невиновной.

Анатолий Гриценко

Экс-министр обороны и лидер партии Гражданская позиция заявил о намерениях баллотироваться в 2019 году. Для Гриценко это уже третья президентская гонка – в 2010 и 2014 годах он проиграл. Возможно, причиной был неудачный лозунг Первый непроходимый, который пестрел на всех билбордах в 2010 году.

Кстати в интервью Фактам ICTV Анатолий Гриценко заявил о новых кадровых решения после победы.

Гриценко трижды был министром обороны – в правительствах Тимошенко, Еханурова и Януковича. На выборах 2014 занял 4 место, набрав 5,5% голосов. Партия Гражданская позиция так и не прошла в парламент.

Олег Ляшко

Лидер Радикальной партии регулярно вещает с трибуны Верховной Рады, защищая права обычных украинский. Он всегда находится в центре внимания телекамер. Однако с журналистами не церемонится – говорит, что думает.

В выборах 2014 Олег Ляшко занял третье место, набрав 8,32% голосов избирателей.

Политическую карьеру начал в 2006, пройдя в парламент от партии БЮТ.

Реформы Ляшко связаны преимущественно с промышленным сектором. Так, недавно он ввел металлургический закон, повысил экспортную пошлину на металлолом с 30 до 42 евро за тонну, что принесло несколько миллионов в государственную казну.

К слову, Ляшко – один из тех счастливчиков, которые выиграли кругленькую сумму в лотерее. Причем повезло ему трижды. По крайней мере так указано в его декларации.

Святослав Вакарчук

Вокруг его личности ходят разные слухи, в том числе – Вакарчук собирается баллотироваться в президенты. О своем участии в выборах он не заявлял, однако неоднократно подогревал интерес публики неоднозначными фразами относительно политического будущего.

Лидер группы Океан Эльзы вызвал настоящий фурор среди украинцев.

Напомним, на ежегодной конференции YES Вакарчук ответил о своем президентстве.

Владимир Зеленский

Актера и шоумена Владимира Зеленского неоднократно приписывали в список кандидатов в президенты в разных соцопросах. Он сыграл президента в украинском телесериале Слуга Народа, чем завоевал расположение украинцев. Простой, честный, искренний – такой президент, которого хотело бы видеть общество.

Интерес к его личности подогрела новость о том, что в Минюсте зарегистрировали политическую партию Слуга Народа.

Однако, Зеленский заявил, что ни он, ни его коллеги к этой партии причастности не имеют.

На фоне ажиотажа с возможным выдвижением Вакарчука, Зеленский опубликовал провокационное видео в социальные сети, где заявлял о якобы своих планах идти на выборы. Однако, это только юмор.

Сергей Тарута

Внефракционный народный депутат, экс-председатель Донецкой облгосадминистрации и бизнесмен Сергей Тарута идет на выборы президента.

Партия Основа, лидером и основателем которой он является, в конце сентября заявила, что выдвигает единого кандидата.

Долгое время Тарута занимался бизнесом. В 90-х он владел одной из крупнейших корпораций Индустриальный союз Донбасса. В политике Тарута с 2014 года, тогда же и попал в парламент.

Для того чтоб достичь мира, нужно одно – нужно, чтоб следующие президентские выборы дали возможность для нового человека, – заявлял Тарута.

Юрий Бойко

Юрий Бойко – один из лидеров Оппозиционного блока.

На посту президента он обещает остановить войну и восстановить экономику, о чем активно извещает общественность с экрана телевизора.

Бойко занимал высокие должности – руководитель Нафтогаза, министром энергетики и угольной промышленности, а позже вице-премьер-министр Украины.

Он уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента в 2014 году. Тогда его программа включала пункт о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Вадим Рабинович

Народный депутат Украины и лидер партии За жизнь обещает стабилизировать украинскую экономику и вывести ее из кризиса за год.

Нардеп баллотировался в президенты в 2014 году и показал неплохие результаты, получив 2,25% голосов.

Свою политическую деятельность нардеп начал еще в 80-х годах. Однако, тогда его дважды арестовывали за хищение государственных средств. Сам Рабинович заявлял, что речь шла о нескольких рулонах обоев.

Мишель Терещенко

Мишель Терещенко – потомок предпринимателей сахарозаводчиков Российской империи.

Терещенко родился и прожил большую часть жизни во Франции. В Украину переехал в 2003 году, а в 2015 получил гражданство. Тогда же стал мэром города Глухов, Сумской области.

В СМИ прославился выращиванием конопли. Его технология должна помогать в лечении многих болезней, в том числе алкоголизма.

Недавно он ушел с поста мэра и заявил, что намерен баллотироваться в президенты.

Геннадий Балашов

Экс-нардеп и лидер партии 5.10 в своем блоге открыл сбор средств на свою избирательную кампанию.

Его партия 5.10 лоббирует идею отмены большинства налогов в Украине.

Во время Революции достоинства поддерживал активистов и призывал к евроинтеграции.

На выборах 2014 его партия поддерживала Порошенко, чтобы, по его словам, не победила Тимошенко.

Юрий Деревянко

Летом внефракционный народный депутат Юрий Деревянко выложил видео в Facebook, где заявил, что идет на выборы президента.

Предвыборную кампаний Деревьянено будет строить на инновациях. Его цель – неоэкономика и цифровое государство. Он обещает ввести категории Big Data, блокчейн, робототехника, смарт-контракты на уровне государства. Как он будет это делать, пока что не известно.

Валентин Наливайченко

Экс-глава СБУ и лидер движения Справедливость Валентин Наливайченко уже неоднократно заявлял журналистам, что будет иди на выборы президента в 2019 году.

Его партия собирается доказать – на выборы можно идти без денег. Именно поэтому у них не будет рекламы. И именно поэтому, по словам лидера, его имя не фигурирует в соцопросах.

Не воровать, не лгать и преодолеть коррупцию – это постулаты, на которых Наливайченко будет строить свою кампанию.

Инна Богословская

Экс-нардеп, политический деятель и предпринимательница. Во время Революции достоинства осуждала применение силы к активистам, поэтому в знак протеста вышла из Партии регионов.

На своем сайте Инна Богословская объявила о намерениях баллотироваться и открыла сбор средств на предвыборную кампанию.

Она обещает привести к власти новые лица и освободить страну от преступного олигархата.

Андрей Белецкий

Экс-командир Азова и представитель Национального Корпуса Андрей Белецкий неоднократно заявлял журналистам о желании идти в президенты.

В частности, он отметил, что националистическое движение собирается выдвигать единого кандидата. С фамилией пока не определились.

Народный депутат подчеркивает свою возможности действовать, а не обещать с плакатов на билбордах.

Олег Тягнибок

Лидер ВО Свобода заявил, что его партия будет участвовать в гонках. На прямую о своем участии в выборах не заявлял. Однако отметил, что планирует объединить силы с Национальным корпусом. Поэтому, вероятно или Тягнибок или Белецкий будут кандидатами в президенты.

Свобода, Национальный корпус и Правый сектор создали общий документ под названием Национальный манифест.

Он предусматривает возвращение ядерного статуса Украины, разрешение на владение огнестрельным оружием, усиление уголовной ответственности за коррупцию, борьбу с нелегальной миграцией, а также единую поместную церковь.

Илья Кива

Советник министра внутренних дел и председатель Социалистической партии Украины Илья Кива уверен, что он выиграет президентскую гонку. Если не в 2019, то позже.

Огласку получил случай, когда руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Кива пытался закрыли киевский клуб Closer. К слову, клуб таки закрыли. На три месяца.

Недавно его назначили председателем Всеукраинского профсоюза работников МВД Украины.

Александр Шевченко

Екс-генеральный директор Буковеля и лидер партии выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины.

Предприниматель имеет цель построить страну достоинства и правды – моредное, богатое и разумное государство.

К слову, накануне парламентских выборов меценат бесплатно возил ивано-франковцев на экскурсию в Буковель. Интересно, к чему он прибегнет во время президентской кампании.

Сергей Каплин

Председатель Социал-демократической партии, член фракции БПП имеет большие президентские амбиции.

Свои предвыборные обещания депутат изложил в книге План президента Каплина.

Он предлагает создать новую Конституцию и описывает пути изменения страны.

Набор изменений стандартный – достойные зарплата и пенсия и новые рабочие места.

Андрей Садовый

Мэр Львова и лидер партии Самопомощь Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентской гонке.

Уже 12 лет Садовый стабильно работает над развитием города Льва. Однако, скандал вокруг мусорного коллапса в 2016 значительно пошатнул его авторитет.

Предвыборная кампания будет базироваться на мобилизации украинской молодежи, разрыве коррупционных кругов в политике и технологической модернизации страны.

Евгений Мураев

Экс-владелец телеканала Newsone недавно вышел из партии Рабиновича За жизнь и заявил о создании собственной политической силы.

Есть шанс, что Мураев может заявить об участии в президентских выборах. Ранее эксперты полагали, что он будет поддерживать Рабиновича.

Михаил Добкин

Экс-глава Харьковской облгосадминистрации твердо решил идти на выборы еще в 2017 году. Так, он будет отстаивать интересы общества. По словам нардепа, лучше него это не сможет сделать никто.

13 июля 2017 лишен неприкосновенности по представлению Генерального Прокурора Украины из-за подозрений в махинациях с землей.

Арсений Яценюк

Политическая партия Яценюка Народный фронт будет участвовать в выборах 2019.

Свою политическую карьеру Яценюк начал в 2001 году с министра экономики АР Крым. Позже был министром экономики Украины, Министром иностранных дел, Председателем Верховной Рады и Премьер-министром.

Его партия обещает исполнить программу реформ, которые необходимы Украине, что его предшественники не смогли сделать.

Фото: unian, gettyimages, dreamstime

Лилия Ященко