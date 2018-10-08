Выборы президента Украины состоятся уже 31 марта 2019 года. Факты ICTV отобрали потенциальных кандидатов, которые примут участие в президентской гонке. А за кого вы отдадите свой голос?
Вскоре начнутся предвыборные кампании и каждый кандидат начнет агитировать голосовать за него.
Окончательный список кандидатов украинцы увидят не позднее 8 февраля. Ведь ЦИК завершает регистрацию кандидатов за 55 дней до выборов.
Выборы – это шанс отдать свой голос за того, кого украинцы захотят видеть у власти следующие 4 года. Воздержаться от голосования – признать, что на будущее страны безразлично.
Однако, Факты ICTV выбрали кандидатов, которые либо уже заявили о своем участии в выборах, либо скорее всего сделают это в ближайшее время. Мы расскажем о каждом из них и поставим перед читателями вопрос – кого из кандидатов готовы поддержать Вы?
За кого вы будете голосовать на выборах 2019?
- Петр Порошенко 27%, 3 голоса3 голоса 27%27%
- Не определился 27%, 3 голоса3 голоса 27%27%
- Против всех 18%, 2 голоса2 голоса 18%18%
- Андрей Садовый 9%, 1 голос1 голос 9%9%
- Владимир Зеленский 9%, 1 голос1 голос 9%9%
- Другой вариант 9%, 1 голос1 голос 9%9%
- Олег Ляшко 0%, 0 голосов0 голосов0%
- Святослав Вакарчук 0%, 0 голосов0 голосов0%
- Юрий Бойко 0%, 0 голосов0 голосов0%
- Анатолий Гриценко 0%, 0 голосов0 голосов0%
- Арсений Яценюк 0%, 0 голосов0 голосов0%
- Вадим Рабинович 0%, 0 голосов0 голосов0%
- Сергей Тарута 0%, 0 голосов0 голосов0%
- Юлия Тимошенко 0%, 0 голосов0 голосов0%
Петр Порошенко
Действующий президент Украины пока официально не заявлял о намерениях баллотироваться на выборах 2019. Свое решение он обещал озвучить после начала избирательной кампании – она стартует в начале января 2019 года.
На выборах 2014 Порошенко победил с результатом 54,7%, став самым молодым президентом Украины. С тех пор его рейтинг снизился. Многие избиратели жалуются на то, что слоган Жить по-новому не оправдал надежд. Кроме того, он обещал завершить войну на Востоке.
Однако, среди побед президента можно однозначно назвать безвизовый режим с ЕС и усиление мощности украинской армии.
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко уже давно начала свою предвыборную агитацию. Улицы городов и интернет-площадки пестрят призывами Новый курс.
В политике Тимошенко с 1997 года. За это время она успела стать первой женщиной-премьером независимой Украины, войти в тройку самых влиятельных женщин Forbes и отсидеть срок в тюрьме.
В президентской гонке Тимошенко участвовала дважды. В 2010 году она уступила Виктору Януковичу во втором туре лишь на 3%, а в 2014 – Порошенко.
Во времена президентства Януковича сидела в тюрьме за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов. Ее обвинили в предоставлении убытков государству на 200 млн долларов. В 2015 Верховный суд отменил приговор и признал ее невиновной.
Анатолий Гриценко
Экс-министр обороны и лидер партии Гражданская позиция заявил о намерениях баллотироваться в 2019 году. Для Гриценко это уже третья президентская гонка – в 2010 и 2014 годах он проиграл. Возможно, причиной был неудачный лозунг Первый непроходимый, который пестрел на всех билбордах в 2010 году.
Кстати в интервью Фактам ICTV Анатолий Гриценко заявил о новых кадровых решения после победы.
Гриценко трижды был министром обороны – в правительствах Тимошенко, Еханурова и Януковича. На выборах 2014 занял 4 место, набрав 5,5% голосов. Партия Гражданская позиция так и не прошла в парламент.
Олег Ляшко
Лидер Радикальной партии регулярно вещает с трибуны Верховной Рады, защищая права обычных украинский. Он всегда находится в центре внимания телекамер. Однако с журналистами не церемонится – говорит, что думает.
В выборах 2014 Олег Ляшко занял третье место, набрав 8,32% голосов избирателей.
Политическую карьеру начал в 2006, пройдя в парламент от партии БЮТ.
Реформы Ляшко связаны преимущественно с промышленным сектором. Так, недавно он ввел металлургический закон, повысил экспортную пошлину на металлолом с 30 до 42 евро за тонну, что принесло несколько миллионов в государственную казну.
К слову, Ляшко – один из тех счастливчиков, которые выиграли кругленькую сумму в лотерее. Причем повезло ему трижды. По крайней мере так указано в его декларации.
Святослав Вакарчук
Вокруг его личности ходят разные слухи, в том числе – Вакарчук собирается баллотироваться в президенты. О своем участии в выборах он не заявлял, однако неоднократно подогревал интерес публики неоднозначными фразами относительно политического будущего.
Лидер группы Океан Эльзы вызвал настоящий фурор среди украинцев.
Напомним, на ежегодной конференции YES Вакарчук ответил о своем президентстве.
Владимир Зеленский
Актера и шоумена Владимира Зеленского неоднократно приписывали в список кандидатов в президенты в разных соцопросах. Он сыграл президента в украинском телесериале Слуга Народа, чем завоевал расположение украинцев. Простой, честный, искренний – такой президент, которого хотело бы видеть общество.
Интерес к его личности подогрела новость о том, что в Минюсте зарегистрировали политическую партию Слуга Народа.
Однако, Зеленский заявил, что ни он, ни его коллеги к этой партии причастности не имеют.
На фоне ажиотажа с возможным выдвижением Вакарчука, Зеленский опубликовал провокационное видео в социальные сети, где заявлял о якобы своих планах идти на выборы. Однако, это только юмор.
Сергей Тарута
Внефракционный народный депутат, экс-председатель Донецкой облгосадминистрации и бизнесмен Сергей Тарута идет на выборы президента.
Партия Основа, лидером и основателем которой он является, в конце сентября заявила, что выдвигает единого кандидата.
Долгое время Тарута занимался бизнесом. В 90-х он владел одной из крупнейших корпораций Индустриальный союз Донбасса. В политике Тарута с 2014 года, тогда же и попал в парламент.
Для того чтоб достичь мира, нужно одно – нужно, чтоб следующие президентские выборы дали возможность для нового человека, – заявлял Тарута.
Юрий Бойко
Юрий Бойко – один из лидеров Оппозиционного блока.
На посту президента он обещает остановить войну и восстановить экономику, о чем активно извещает общественность с экрана телевизора.
Бойко занимал высокие должности – руководитель Нафтогаза, министром энергетики и угольной промышленности, а позже вице-премьер-министр Украины.
Он уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента в 2014 году. Тогда его программа включала пункт о предоставлении русскому языку статуса государственного.
Вадим Рабинович
Народный депутат Украины и лидер партии За жизнь обещает стабилизировать украинскую экономику и вывести ее из кризиса за год.
Нардеп баллотировался в президенты в 2014 году и показал неплохие результаты, получив 2,25% голосов.
Свою политическую деятельность нардеп начал еще в 80-х годах. Однако, тогда его дважды арестовывали за хищение государственных средств. Сам Рабинович заявлял, что речь шла о нескольких рулонах обоев.
Мишель Терещенко
Мишель Терещенко – потомок предпринимателей сахарозаводчиков Российской империи.
Терещенко родился и прожил большую часть жизни во Франции. В Украину переехал в 2003 году, а в 2015 получил гражданство. Тогда же стал мэром города Глухов, Сумской области.
В СМИ прославился выращиванием конопли. Его технология должна помогать в лечении многих болезней, в том числе алкоголизма.
Недавно он ушел с поста мэра и заявил, что намерен баллотироваться в президенты.
Геннадий Балашов
Экс-нардеп и лидер партии 5.10 в своем блоге открыл сбор средств на свою избирательную кампанию.
Его партия 5.10 лоббирует идею отмены большинства налогов в Украине.
Во время Революции достоинства поддерживал активистов и призывал к евроинтеграции.
На выборах 2014 его партия поддерживала Порошенко, чтобы, по его словам, не победила Тимошенко.
Юрий Деревянко
Летом внефракционный народный депутат Юрий Деревянко выложил видео в Facebook, где заявил, что идет на выборы президента.
Предвыборную кампаний Деревьянено будет строить на инновациях. Его цель – неоэкономика и цифровое государство. Он обещает ввести категории Big Data, блокчейн, робототехника, смарт-контракты на уровне государства. Как он будет это делать, пока что не известно.
Валентин Наливайченко
Экс-глава СБУ и лидер движения Справедливость Валентин Наливайченко уже неоднократно заявлял журналистам, что будет иди на выборы президента в 2019 году.
Его партия собирается доказать – на выборы можно идти без денег. Именно поэтому у них не будет рекламы. И именно поэтому, по словам лидера, его имя не фигурирует в соцопросах.
Не воровать, не лгать и преодолеть коррупцию – это постулаты, на которых Наливайченко будет строить свою кампанию.
Инна Богословская
Экс-нардеп, политический деятель и предпринимательница. Во время Революции достоинства осуждала применение силы к активистам, поэтому в знак протеста вышла из Партии регионов.
На своем сайте Инна Богословская объявила о намерениях баллотироваться и открыла сбор средств на предвыборную кампанию.
Она обещает привести к власти новые лица и освободить страну от преступного олигархата.
Андрей Белецкий
Экс-командир Азова и представитель Национального Корпуса Андрей Белецкий неоднократно заявлял журналистам о желании идти в президенты.
В частности, он отметил, что националистическое движение собирается выдвигать единого кандидата. С фамилией пока не определились.
Народный депутат подчеркивает свою возможности действовать, а не обещать с плакатов на билбордах.
Олег Тягнибок
Лидер ВО Свобода заявил, что его партия будет участвовать в гонках. На прямую о своем участии в выборах не заявлял. Однако отметил, что планирует объединить силы с Национальным корпусом. Поэтому, вероятно или Тягнибок или Белецкий будут кандидатами в президенты.
Свобода, Национальный корпус и Правый сектор создали общий документ под названием Национальный манифест.
Он предусматривает возвращение ядерного статуса Украины, разрешение на владение огнестрельным оружием, усиление уголовной ответственности за коррупцию, борьбу с нелегальной миграцией, а также единую поместную церковь.
Илья Кива
Советник министра внутренних дел и председатель Социалистической партии Украины Илья Кива уверен, что он выиграет президентскую гонку. Если не в 2019, то позже.
Огласку получил случай, когда руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Кива пытался закрыли киевский клуб Closer. К слову, клуб таки закрыли. На три месяца.
Недавно его назначили председателем Всеукраинского профсоюза работников МВД Украины.
Александр Шевченко
Екс-генеральный директор Буковеля и лидер партии выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины.
Предприниматель имеет цель построить страну достоинства и правды – моредное, богатое и разумное государство.
К слову, накануне парламентских выборов меценат бесплатно возил ивано-франковцев на экскурсию в Буковель. Интересно, к чему он прибегнет во время президентской кампании.
Сергей Каплин
Председатель Социал-демократической партии, член фракции БПП имеет большие президентские амбиции.
Свои предвыборные обещания депутат изложил в книге План президента Каплина.
Он предлагает создать новую Конституцию и описывает пути изменения страны.
Набор изменений стандартный – достойные зарплата и пенсия и новые рабочие места.
Андрей Садовый
Мэр Львова и лидер партии Самопомощь Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентской гонке.
Уже 12 лет Садовый стабильно работает над развитием города Льва. Однако, скандал вокруг мусорного коллапса в 2016 значительно пошатнул его авторитет.
Предвыборная кампания будет базироваться на мобилизации украинской молодежи, разрыве коррупционных кругов в политике и технологической модернизации страны.Читайте: Выборы 2019: Порошенко предупредил ЦИК о вмешательстве РФ США готовы сотрудничать, чтобы предотвратить вмешательство РФ в выборы в Украине Выборы 2019: СНБО рассмотрит противодействие вмешательству РФ
Евгений Мураев
Экс-владелец телеканала Newsone недавно вышел из партии Рабиновича За жизнь и заявил о создании собственной политической силы.
Есть шанс, что Мураев может заявить об участии в президентских выборах. Ранее эксперты полагали, что он будет поддерживать Рабиновича.
Михаил Добкин
Экс-глава Харьковской облгосадминистрации твердо решил идти на выборы еще в 2017 году. Так, он будет отстаивать интересы общества. По словам нардепа, лучше него это не сможет сделать никто.
13 июля 2017 лишен неприкосновенности по представлению Генерального Прокурора Украины из-за подозрений в махинациях с землей.
Арсений Яценюк
Политическая партия Яценюка Народный фронт будет участвовать в выборах 2019.
Свою политическую карьеру Яценюк начал в 2001 году с министра экономики АР Крым. Позже был министром экономики Украины, Министром иностранных дел, Председателем Верховной Рады и Премьер-министром.
Его партия обещает исполнить программу реформ, которые необходимы Украине, что его предшественники не смогли сделать.
Фото: unian, gettyimages, dreamstime
Лилия Ященко