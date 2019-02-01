Вибори президента України відбудуться вже 31 березня 2019 року. Факти ICTV відібрали потенційних кандидатів, які візьмуть участь у президентській гонці. А за кого ви віддасте свій голос?

Передвиборча кампанія вже стартувала. Політики активно реєструються у ЦВК для участі у виборах президента України 2019 та агітують віддати свій голос за них.

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Остаточний список кандидатів українці побачать не пізніше 8 лютого, адже ЦВК завершує реєстрацію кандидатів за 55 днів до виборів.

Вибори – це шанс віддати свій голос за того, кого українці захочуть бачити у влади наступні п’ять років. Утриматись від голосування – визнати, що на майбутнє країни байдуже.

Однак, Факти ICTV обрали потенційних претендентів на президентську посаду. Ми розповімо про кожного з них і поставимо перед читачами питання – кого з кандидатів готові підтримати Ви?

За кого ви голосуватимите на виборах 2019? Проти всіх 29%, 4 votes 4 votes 29% 29%

Володимир Зеленський 21%, 3 votes 3 votes 21% 21%

Петро Порошенко 21%, 3 votes 3 votes 21% 21%

Не визначився 14%, 2 votes 2 votes 14% 14%

Андрій Садовий 7%, 1 vote 1 vote 7% 7%

Інший варіант 7%, 1 vote 1 vote 7% 7%

Олег Ляшко 0%, 0 votes 0 votes 0%

Святослав Вакарчук 0%, 0 votes 0 votes 0%

Юрій Бойко 0%, 0 votes 0 votes 0%

Анатолій Гриценко 0%, 0 votes 0 votes 0%

Арсеній Яценюк 0%, 0 votes 0 votes 0%

Вадим Рабінович 0%, 0 votes 0 votes 0%

Сергій Тарута 0%, 0 votes 0 votes 0%

Юлія Тимошенко 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 14 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Петро Порошенко

Чинний президент України вже офіційно заявив про наміри балотуватись на другий термін.

На виборах 2014 року Порошенко переміг з результатом 54,7 %, ставши наймолодшим президентом України. З того часу його рейтинг знизився. Багато виборців нарікають на тому, що слоган Жити по-новому не виправдав сподівань. Крім того, він обіцяв завершити війну на Сході.

Однак, серед перемог президента можна однозначно назвати безвізовий режим з ЄС, посилення потужності української армії та томос для Православної церкви України.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко почала свою передвиборчу агітацію задовго до офіційного старту кампанії. Вулиці міст та інтернет-майданчики пістріють закликами на Новий курс.

У політиці Тимошенко з 1997 року. За цей час вона встигла стати першою жінкою-прем’єром незалежної України, увійти в трійку найвпливовіших жінок Forbes та відсидіти строк у в’язниці.

У президентській гонці Тимошенко брала участь двічі. У 2010 році вона поступилась Віктору Януковичу у другому турі лише на 3%, а у 2014 – Порошенку.

За часів президентства Януковича сиділа у в’язниці за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів. Її звинуватили у наданні збитків державі на 200 млн доларів. Однак, у 2015 Верховний суд відмінив вирок та визнав її невинною.

Анатолій Гриценко

Екс-міністр оборони та лідер партії Громадянська позиція заявив про наміри балотуватись у 2019 році. Для Гриценка це вже треті президентські перегони – у 2010 і 2014 роках він програв. Можливо, причиною був невдалий лозунг Перший непрохідний, який ряснів на всіх білбордах у 2010 році.

До речі в інтерв’ю Фактам ICTV Анатолій Гриценко заявив про нові кадрові рішення після перемоги.

Гриценко тричі був міністром оборони – в урядах Тимошенко, Єханурова і Януковича. На виборах 2014 року посів 4 місце, набравши 5,5% голосів. Партія Громадянська позиція так і не пройшла у парламент.

Олег Ляшко

Лідер Радикальної партії регулярно віщає з трибуни Верховної Ради, захищаючи права звичайних українців. Він завжди знаходиться в центрі уваги телекамер. Однак з журналістами не церемониться – говорить, що думає.

У виборах 2014 року Олег Ляшко посів третє місце, набравши 8,32% голосів виборців.

Політичну кар’єру почав у 2006, пройшовши у парламент від партії БЮТ.

Реформи Ляшка пов’язані переважно з промисловим сектором. Так, нещодавно він запровадив металургійний закон, що підвищив експортне мито на металобрухт з 30 до 42 євро за тонну, що принесло декілька мільйонів в державну скарбницю.

До слова, Ляшко – один з тих щасливчиків, які виграли кругленьку суму у лотереї. При чому пощастило йому тричі. Принаймні так зазначено в декларації.

Володимир Зеленський

Актора та шоумена Володимира Зеленського неодноразово зараховували до списку кандидатів у президенти у різних соцопитуваннях задовго до його заяви. Він зіграв президента в українському телесеріалі Слуга Народу, чим завоював прихильність українців. Простий, чесний, щирий – такий президент, якого б хотіло бачити суспільство.

Зеленський йде проти системи. Програму пише разом з виборцями, кампанію проводить онлайн, з’їзд партії – у неформальній обстановці з піцою і соком.

Однак, не все так ідеально як здається. Нещодавно журналісти викрили офшорну компанію Зеленського, яка отримувала гроші за кіновиробництво в Росії. Хоча перед цим кандидат запевняв, що будь-які відносини з агресором припинив у 2014 році. Так, Зеленському довелось визнати наявність компанії, внести її в декларацію і пообіцяти, що найближчим часом він покине число власників.

Сергій Тарута

Позафракційний народний депутат, екс-голова Донецької облдержадміністрації та бізнесмен Сергій Тарута йде на вибори президента.

Партія Основа, лідером та засновником якої він є, в кінці вересня заявила, що висуває єдиного кандидата.

Довгий час Тарута займався бізнесом. У 90-х він володів однією з найбільших корпорацій Індустріальний союз Донбасу. У політиці Тарута з 2014 року, тоді ж і потрапив до парламенту.

Для того, щоб досягти миру, потрібно одне – щоб наступні президентські вибори дали можливість для нової людини, – заявляв Тарута.

Юрій Бойко

Юрій Бойко – один з лідерів Опозиційного блоку – За життя.

На посаді президента він обіцяє зупинити війну та відновити економіку, про що активно сповіщає громадськість з екрану телевізора.

Бойко обіймав високі посади: керівник Нафтогазу, міністр енергетики та вугільної промисловості, а пізніше віце-прем’єр-міністр України.

Він вже висував свою кандидатуру на пост президента у 2014 році. Тоді його програма містила пункт про надання російській мові статусу державної.

Геннадій Балашов

Экс-нардеп та лідер партії 5.10. Його партія лобіює ідею скасування більшості податків в Україні. Система 5.10 передбачає податок у 5% з покупок (купуєш-сплачуєш) та 10% з прибутку.

Під час Революції гідності підтримував активістів та закликав до євроінтеграції. На виборах 2014 року його партія підтримувала Порошенка, аби, за його словами, не перемогла Тимошенко.

Валентин Наливайченко

Екс-глава СБУ та лідер руху Справедливість Валентин Наливайченко вже неодноразово заявляв журналістам, що буде йди на вибори президента у 2019 році.

Його партія збирається довести – на вибори можна йти без грошей. Саме тому в них не буде реклами. І саме через це, за словами лідера, його ім’я не фігурувало у соцопитуваннях.

Не красти, не брехати та подолати корупцію – це постулати, на яких Наливайченко будує свою кампанію.

Інна Богословська

Екс-нардеп, політична діячка та підприємниця. Під час Революції гідності засуджувала застосування сили до активістів, тому на знак протесту вийшла з Партії регіонів.

Вона обіцяє привести до влади нові обличчя та звільнити країну від злочинного олігархату.

Андрій Садовий

Мер Львова та лідер партії Самопоміч Андрій Садовий візьме участь у президентських перегонах.

Вже 12 років Садовий стабільно працює над розвитком та розбудовою міста Лева. Однак, скандал навколо сміттєвого колапсу у 2016 значно похитнув його авторитет.

Передвиборча кампанія базується на мобілізації української молоді, розриві корупційних кругів в політиці та технологічній модернізації країни.

Ілля Кива

Радник міністра внутрішніх справ та голова Соціалістичної партії України Ілля Кива впевнений, що він виграє президентську гонку. Якщо не у 2019, то пізніше.

Розголосу набув випадок, коли керівник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції Кива намагався закрити київський клуб Closer. До слова, клуб таки закрили. На три місяці.

Нещодавно його назначили головою Всеукраїнської профспілки працівників МВС України.

Олександр Шевченко

Екс-генеральний директор Буковелю та лідер політичної партії Українське об’єднання патріотів-УКРОП висуває свою кандидатуру на пост президента України.

Підприємець має на меті побудувати країну гідності і правди – модерну, заможну і розумну державу.

До слова, напередодні парламентських виборів меценат безкоштовно возив іванофранківців на екскурсію до Буковелю. Цікаво, до чого він вдасться під час президентської кампанії.

Сергій Каплін

Голова Соціал-демократичної партії, член фракції БПП має великі президентські амбіції.

Свої передвиборчі обіцянки депутат виклав у книзі План президента Капліна.

Він пропонує створити нову Конституцію та описує шляхи зміни країни.

Набір змін стандартний – гідна зарплатня та пенсія та нові робочі місця.

Євген Мураєв

Екс-власник телеканалу Newsone нещодавно вийшов з партії Рабіновича За життя та створив власну політичну силу Наші.

Нещодавно від здав аналізи у Київський наркологічній клінічній лікарні на предмет наркозалежності і порадив іншим кандидатам у президенти наслідувати його приклад.

Відомий своїми антидержавними виcказуваннями – називав Майдан “державним переворотом” та зазначав, що “Україну в НАТО не чекають”.

Фото: УНІАН, gettyimages, dreamstime

Лілія Ященко