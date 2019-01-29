Петро Порошенко йде на вибори 2019. Про свою участь у президентських виборах президент України оголосив на форумі в Києві.

Петр Порошенко йде в президенти на другий термін.

Про свою участь у виборах 2019 нинішній президент України оголосив 29 січня на форумі Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом.

На початку форуму було показано відеоролик, в якому були зібрані досягнення Порошенка як президента.

– Ми йдемо своїм шляхом. Ми – Україна, – таке гасло було обрано нинішнім лідером України.

А в кінці свого виступу Порошенко заявив, що балотуватиметься на виборах президента України в 2019.

Як відомо, Порошенко буде висувати свою кандидатуру як самовисуванець.

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