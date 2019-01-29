Петро Порошенко йде на вибори 2019. Про свою участь у президентських виборах президент України оголосив на форумі в Києві.
Петр Порошенко йде в президенти на другий термін.
Про свою участь у виборах 2019 нинішній президент України оголосив 29 січня на форумі Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом.
На початку форуму було показано відеоролик, в якому були зібрані досягнення Порошенка як президента.
– Ми йдемо своїм шляхом. Ми – Україна, – таке гасло було обрано нинішнім лідером України.
А в кінці свого виступу Порошенко заявив, що балотуватиметься на виборах президента України в 2019.
Як відомо, Порошенко буде висувати свою кандидатуру як самовисуванець.
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Нагадаємо, вибори президента України 2019 відбудуться 31 березня. Зараз серед вже зареєстрованих кандидатів – 22 політиків.
Фото: Петро Порошенко