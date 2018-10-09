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Россия потерпела безумное поражение в ПАСЕ – Логвинский

В первый день работы ПАСЕ Россия потерпела несколько крупных поражений.

Народный депутат, заместитель председателя Постоянной делегации в ПАСЕ Георгий Логвинский в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что Россия потерпела поражение во время первого дня ПАСЕ.

– Первый день ПАСЕ нанес несколько безумных поражений Российской Федерации. Первое – это план применить всю схему в очень закрытом режиме, чтобы исключительно комитет принимал решение об изменении регламента. Им это не удалось. Второе – они предоставили юридическое заключение, в котором предполагается, что санкции вообще нельзя применять и надо согласовывать с комитетом министров Совета Европы. Его также сильно раскритиковали, – сказал Логвинский.

Он добавил, что сегодня выбирали президента ЕНП и один из кандидатов предлагал диалог с Россией, а польский депутат прямо назвал РФ агрессором. И сегодня последнего избрали президентом ЕНП.

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К слову, снятие санкций с делегации России в ПАСЕ в обход резолюций заставит Верховную Раду Украины пересмотреть основы и механизмы сотрудничества с ПАСЕ.

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