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Росія зазнала шалених поразок у ПАРЄ – Логвинський

У перший день роботи ПАРЄ Росія зазнала кількох великих поразок.

Народний депутат, заступник голови Постійної делегації у ПАРЄ Георгій Логвинський в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що Росія зазнала поразок під час першого дня ПАРЄ.

– Перший день ПАРЄ наніс кілька шалених поразок Російській Федерації. Перше – це план застосувати всю схему у дуже закритому режимі, аби виключно комітет приймав рішення про зміну регламенту. Їм це не вдалося. Друге – вони надали юридичний висновок, в якому передбачається, що санкції взагалі не можна застосовувати і треба погоджувати з комітетом міністрів Ради Європи. Його також сильно розкритикували, – сказав Логвинський.

Він додав, що сьогодні обирали президента ЄНП і один з кандидатів пропонував діалог з Росією, а польський депутат прямо назвав РФ агресором. І сьогодні останнього обрали президентом ЄНП.

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До слова, зняття санкцій із делегації Росії у ПАРЄ в обхід резолюцій змусить Верховну Раду України переглянути основи та механізми співпраці з ПАРЄ.

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