В России заявили, что Олег Сенцов якобы не писал заявление о прекращении голодовки.

Осужденный украинский политзаключенный Олег Сенцов, который содержится в исправительной колонии в России, якобы не прекращал голодовку.

Об этом ТАСС во вторник сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак.

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– Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. <…> Он… так и голодает, – сказал Сак.

В Киеве пообещали проверить эту информацию.

– Мы проверяем эту информацию, как только мы получим сведения – будем делать официальное заявление, – отметили в ведомстве, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена Людмилы Денисовой.

Как сообщалось, в своем письме Сенцов заявил, что прекращает голодовку с 6 октября.