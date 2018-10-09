В России заявили, что Олег Сенцов якобы не писал заявление о прекращении голодовки.
Осужденный украинский политзаключенный Олег Сенцов, который содержится в исправительной колонии в России, якобы не прекращал голодовку.
Об этом ТАСС во вторник сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак.
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– Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. <…> Он… так и голодает, – сказал Сак.
В Киеве пообещали проверить эту информацию.
– Мы проверяем эту информацию, как только мы получим сведения – будем делать официальное заявление, – отметили в ведомстве, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена Людмилы Денисовой.
Как сообщалось, в своем письме Сенцов заявил, что прекращает голодовку с 6 октября.