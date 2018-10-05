Сенцов заявил, что прекращает голодовку под угрозой принудительного кормления.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что прекращает голодовку с 6 октября из-за угрозы начала его принудительного кормления.

– В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается – якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, – говорится в заявлении Сенцова, распространенном его адвокатом Дмитрием Динзе в пятницу, пишет Интерфакс-Украина.

– Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18, – отмечается в заявлении.

Читайте: Олег Сенцов голодал 145 дней – что должен знать каждый

Сенцов считает, что цель голодовки не достигнута. Режиссер выразил благодарность тем, кто его поддерживал.

– 145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел… Слава Украине!, – написал Сенцов.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует наилучших независимых медицинских специалистов, которые проведут полное медицинское обследование Сенцова.