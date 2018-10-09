У Росії заявили, що Олег Сенцов нібито не писав заяву про припинення голодування.

Засуджений український політв’язень Олег Сенцов, якого тримають у виправній колонії в Росії, нібито не припиняв голодування.

Про це ТАСС у вівторок повідомив уповноважений з прав людини в ЯНАО Анатолій Сак.

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– Офіційно вам заявляю, ніякої офіційної заяви про припинення голодування від Сенцова не надходило. <…> Він … так і голодує, – сказав Сак.

У Києві пообіцяли перевірити цю інформацію.

– Ми перевіряємо цю інформацію, щойно ми отримаємо відомості – будемо робити офіційну заяву, – зазначили у відомстві, повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу омбудсмена Людмили Денісової.

Як повідомлялося, у своєму листі Сенцов заявив, що припиняє голодування від 6 жовтня.