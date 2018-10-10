Депутату Государственной Думы РФ и экс-“прокурору” аннексированного Крыма Натальи Поклонской подписано подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду в Киеве во время презентации стратегии развития прокуратуры АР Крыма на 2019-2020 годы.

– Сегодня статус подозреваемой получила Наталия Поклонская, в отношение которой утром составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что пребывая на должности так называемого “прокурора” Республики Крым, она совершила нарушение законов и обычаев войны, – сообщил Луценко.

Нарушение законов и обычаев войны – ст.438 Уголовного кодекса Украины.

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– Это военные преступления, – подчеркнул генпрокурор.

Подозрение объявлено по эпизодам, связанным с личным участием Поклонской в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также подписанием, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, обвинительного заключения в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и еще пятерых крымских татар.

– Еще один эпизод – относительно участия Поклонской в преследовании украинского героя Олега Сенцова сейчас окончательно дорабатывается и в ближайшее время также будет предъявлен, – сказал Луценко.

В июле стало известно, что Наталья Поклонская участвовала в аресте Олега Сенцова в 2014 году.

Фото: glavny.tv.