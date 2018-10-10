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Поклонська отримала статус підозрюваного за військові злочини

Депутату Державної Думи РФ і екс-“прокурору” анексованого Криму Наталії Поклонській підписано підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

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Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в середу в Києві під час презентації стратегії розвитку прокуратури АР Криму на 2019-2020 роки.

– Сьогодні статус підозрюваної отримала Наталія Поклонська, у відношення якої вранці складено і підписано повідомлення про підозру за те, що перебуваючи на посаді так званого “прокурора” Республіки Крим, вона вчинила порушення законів та звичаїв війни, – повідомив Луценко.

Порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 Кримінального кодексу України.

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– Це військові злочини, – підкреслив генпрокурор.

Підозру оголошено за епізодами, пов’язаними з особистою участю Поклонської в забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також підписанням, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом РФ, обвинувального висновку стосовно заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза і ще п’ятьох кримських татар.

– Ще один епізод – щодо участі Поклонської в переслідуванні українського героя Олега Сенцова зараз остаточно допрацьовується і найближчим часом також буде пред’явлено, – сказав Луценко.

У липні стало відомо, що Наталія Поклонська брала участь в арешті Олега Сенцова у 2014 році.

Фото: glavny.tv.

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