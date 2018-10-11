14 октября отмечается День защитника Украины – как родилась новая дата, и что она значит в истории.

Что случилось?

2014 год – российская вооруженная агрессия в Украине запустила активный процесс декоммунизации страны — отказа от советских символов и праздников.

24 сентября 2014 года – “Украина больше не будет праздновать День защитника Отечества 23 февраля” – такое заявление во время празднования Дня Независимости сделал президент Украины Петр Порошенко. “Никогда!”, – подчеркнул украинский лидер.

Рождение новой даты

Новым указом Петра Порошенко чествовать мужество и героизм украинских воинов в борьбе за независимость и территориальную целостность Украина начинает 14 октября.

Таким образом, указ президента Украины Леонида Кучмы в 1999 г. О праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля отошел в прошлое.

Читайте: Что подарить любимому на День защитника Украины

Почему 14 октября?

14 октября исторически чествовали украинское войско на Покров.

14 октября традиционно отмечается как день создания Украинской повстанческой армии.

– 14 октября, Покрова Пресвятой Богородицы, еще с казацких времен был праздничным днем защитников Отечества. Поэтому, в прошлом году, сознательно вычеркивая из украинского календаря чужой, искусственно привнесенный к нам праздник российской армии-оккупанта, я естественно остановил свой выбор на 14 октября, — отметил Петр Порошенко.

День защитника Украины 2018 – выходные

Выходные дни по случаю праздника 14 октября в Украине продлятся три дня. В этом году дата праздника приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на следующий за ним понедельник.

Таким образом, выходные на День защитника 2018 в Украине – с 13-го по 15 октября включительно.

К слову, ко Дню защитника Украины Укрзализныця назначила семь дополнительных поездов по разным направлениям.