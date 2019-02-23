23 лютого в Україні не відзначається в рамках процесу з декомунізації країни.

Що сталося?

2014 рік – російська збройна агресія в Україні запустила активний процес декомунізації країни — відмови від радянських символів і свят.

24 вересня 2014 року – “Україна більше не святкуватиме День захисника Вітчизни 23 лютого” – таку заяву під час святкування Дня Незалежності зробив президент України Петро Порошенко. “Ніколи!”, – підкреслив український лідер.

Народження нової дати

Новим указом Петра Порошенка вшановувати мужність та героїзм українських воїнів у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність Україна починає 14 жовтня.

Таким чином указ президента України Леоніда Кучми 1999 р. Про святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого відійшов у минуле.

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Чому 14 жовтня?

14 жовтня історично вшановували українське військо на Покрову.

14 жовтня традиційно Статус учасника бойових дій отримали понад 177,5 тисяч військовослужбовціввідзначається як день створення Української повстанської армії.

– 14 жовтня, Покрова Пресвятої Богородиці, ще з козацьких часів був святковим днем захисників Вітчизни. Тому свідомо викреслюючи з українського календаря чуже, штучно до нас привнесене свято російської армії-окупанта, я цілком природно зупинив свій вибір на 14 жовтня, — зазначив Петро Порошенко.

До слова, якщо 23 лютого більше не відзначається, то наступне велике свято – 8 березня. Факти ICTV вирішили допомогти чоловікам і склали список подарунків, яким буде рада будь-яка дівчина.