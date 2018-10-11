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Константинополь снял анафему с Филарета

Вселенский патриарх снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария.

Філарет

Оба патриарха воспользовались своим правом на апелляцию, и Вселенский патриархат восстановил их в каноническом сане, сообщает orthodoxia.info.

Однако другие детали и условия решения неизвестны, ожидается официальное заявление Вселенского патриархата.

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Спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) в Facebook сообщил, что сразу из нескольких источников поступила информация о снятии анафемы с Филарета и Макария.

Напомним, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет за участие в восстановлении автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата на архиерейском соборе РПЦ 11 июня 1992 года был лишен всех степеней священства.

А в 1997 году Московская патриархия объявила анафему Филарету, в частности по политическим мотивам. Тогда на апелляцию митрополита Филарета Вселенский патриархат не дал ответа.

Фото: Oleh Dubyna/Dreamstime

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