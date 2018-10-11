Вселенський патріарх зняв анафему з патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія.

Обидва патріархи скористалися своїм правом на апеляцію, і Вселенський патріархат відновив їх у канонічному сані, повідомляє orthodoxia.info.

Проте інші деталі та умови рішення невідомі, очікується офіційна заява Вселенського патріархату.

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Речник Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря) у Facebook повідомив, що відразу з кількох джерел надійшла інформація про зняття анафеми з Філарета та Макарія.

Нагадаємо, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет за участь у відновленні автокефалії Української православної церкви Київського патріархату на архієрейському соборі РПЦ 11 червня 1992 року був позбавлений всіх ступенів священства.

А у 1997 році Московська патріархія оголосила анафему Філарету, зокрема за політичними мотивами. Тоді на апеляцію митрополита Філарета Вселенський патріархат не дав відповіді.

Фото: Oleh Dubyna/Dreamstime